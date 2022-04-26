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ТЭК 26.04.2022 20:29

Цены на нефть активно растут

Цены на нефть активно растут во вторник вечером. Рынок ждет данных о запасах топлива в США и оценивает ситуацию с коронавирусом в Китае.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожают на $2,36 (2,31%) - до $104,68 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $2,45 (2,49%) - до $100,99 за баррель.

Опасения рынка по поводу спроса на нефть в Китае, где продолжают действовать вызванные вспышкой коронавируса локдауны, несколько утихли после заверений Центробанка страны о том, что он обеспечит достаточную ликвидность в финансовой системе КНР.

В среду будут обнародованы официальные данные об изменении запасов топлива в США за минувшую неделю. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что резервы нефти выросли на 2,17 млн баррелей, бензина - на 483 тыс. баррелей.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывает дорожающий доллар, укрепляющийся на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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