Цены на нефть активно растут во вторник вечером. Рынок ждет данных о запасах топлива в США и оценивает ситуацию с коронавирусом в Китае.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures дорожают на $2,36 (2,31%) - до $104,68 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $2,45 (2,49%) - до $100,99 за баррель.

Опасения рынка по поводу спроса на нефть в Китае, где продолжают действовать вызванные вспышкой коронавируса локдауны, несколько утихли после заверений Центробанка страны о том, что он обеспечит достаточную ликвидность в финансовой системе КНР.

В среду будут обнародованы официальные данные об изменении запасов топлива в США за минувшую неделю. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что резервы нефти выросли на 2,17 млн баррелей, бензина - на 483 тыс. баррелей.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывает дорожающий доллар, укрепляющийся на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).