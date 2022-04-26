Казахстан в 2022г транспортирует через Грузию до 3 млн т нефти

Казахстан намерен в 2022 году транспортировать через Грузию от 2 млн до 3 млн тонн нефти, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Договоренность об этом была достигнута во время встречи во вторник в Тбилиси премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра экономики Левана Давиташвили с делегацией Казахстана, возглавляемой спецпредставителем президента республики Ержаном Казыхановым.

Обсуждались вопросы дальнейшего развития торгово-экономических и транспортно-логистических связей. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в увеличении грузооборота по грузинскому коридору. Было отмечено, что в 2022 году республика планирует транспортировать через Грузию от 2 млн до 3 млн тонн нефти и в дальнейшем увеличить эти объемы.

На встрече было заявлено, что транспортная инфраструктура Грузии полностью готова к транспортировке грузов из Казахстана и стран Центральной Азии в Европу.

Говоря о транспортно-логистических связях, стороны подчеркнули необходимость скоординированной работы по привлечению грузов по транспортному коридору, проходящему через Грузию и Казахстан. Участники встречи договорились приложить совместные усилия для привлечения и обслуживания перевозок грузов в этих транспортных коридорах в долгосрочной перспективе.