Цены на энергоресурсы в 2022 г. вырастут на 50%, продукты питания подорожают на 23% - ВБ

Цены на энергоресурсы и продукты питания в мире резко вырастут в текущем году в результате шоков, вызванных российско-украинским конфликтом, говорится ежеквартальном докладе Всемирного банка (ВБ) Commodity Markets Outlook.
Согласно прогнозу ВБ, глобальные цены на энергоносители в 2022 году увеличатся на 50,5% по сравнению с 2021 годом, а в 2023 году снизятся на 12,4%. Стоимость продуктов питания, как ожидается, повысится на 22,9% в этом году и уменьшится на 10,4% в следующем.
В 2021 году энергоресурсы подорожали почти вдвое, продукты питания - на 31%.
Подъем цен на энергоносители за последние два года был самым существенным с начала 70-х гг., отмечают в ВБ. Повышение цен на продовольственные товары, крупнейшими поставщиками которых являются Россия и Украина, а также на удобрения было максимальным с 2008 года.
Как отмечает директор группы по перспективам развития ВБ Айхан Коуз, сырьевые рынки испытывают один из самых серьезных шоков предложения за десятилетия из-за ситуации Украине. "Вызванное этим повышение цен на продукты питания и энергоносители будет иметь гуманитарные и экономические последствия. Рост цен на сырье усилит и без того высокое ценовое давление по всему миру", - подчеркивает он.
В текущем году цены на пшеницу, согласно прогнозу ВБ, поднимутся более чем на 40% и достигнут рекордных максимумов. Рост цен будет оказывать серьезное давление на развивающиеся страны, зависящие от импорта пшеницы.
Металлы, как ожидается, подорожают в этом году на 16%, прежде чем подешеветь в следующем году.
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