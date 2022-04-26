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ТЭК 26.04.2022 22:31

Польша во вторник должна заплатить за газ по новым правилам, Газпром не подтверждает прекращение поставок

Польша 26 апреля должна заплатить за российский газ по новым правилам - в рублях.

В Газпроме не подтвердили, что поставки в страну уже приостановлены, сообщив что сегодня Варшава "обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей".

Ранее польский ресурс Onet заявил, что поставки российского газа прекратились. Однако эта информация нашла лишь частичное подтверждение. По данным ENTSOG - Ассоциации европейских газотранспортных операторов - действительно, Польша с раннего утра 25 апреля не получает природный газ с востока по магистрали "Ямал-Европа": с понедельника поток газа на газоизмерительной станции "Кондратки" сошел на нет. При этом он падал до нуля и ранее - ночью 24 апреля прокачка останавливалась, а потом снова возобновлялась. Аналогичная ситуация была и 1 апреля.

Одновременно с остановкой приема газа на "Кондратках" продолжался прием через другие маршруты - "Тетеревка" и "Высокое" на границе в Белоруссией и "Дроздовичи" на границе с Украиной.

Польша в апреле активно сокращала закупки газа в России, так как его стоимость (по индексу "на месяц вперед") могла быть до полутора раз дороже спотовых котировок. В этих условиях польские импортеры снижали прием газа из РФ и наращивали импорт со спотовых площадок с западного направления.

Как сообщалось, президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ПОЛЬША, КОНТРАКТ


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