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ТЭК 26.04.2022 22:51

Польша отказалась платить за газ в рублях, ждет прекращения поставок со среды

Польская газовая госкомпания PGNiG отказалась оплачивать поставки российского газа в соответствии с новым порядком - с обязательной конвертацией в рубли, говорится в её заявлении.

В связи с этим PGNiG отмечает, что получила уведомление от ООО "Газпром экспорт", что 27 апреля с 09:00 мск полностью прекратятся поставки российского газа в республику.

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Тэги: РОССИЯ, ПОЛЬША, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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