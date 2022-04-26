Польша отказалась платить за газ в рублях, ждет прекращения поставок со среды

Польская газовая госкомпания PGNiG отказалась оплачивать поставки российского газа в соответствии с новым порядком - с обязательной конвертацией в рубли, говорится в её заявлении.

В связи с этим PGNiG отмечает, что получила уведомление от ООО "Газпром экспорт", что 27 апреля с 09:00 мск полностью прекратятся поставки российского газа в республику.