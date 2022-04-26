Гутерриш: в ООН озабочены происходящим в Украине, считаем действия РФ вторжением

Нарушение территориальной целостности Украины не соответствует уставу ООН, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.
"Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит. Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины", - заявил Гутерриш в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он также выразил озабоченность гуманитарной ситуацией на Украине.
"Мы поддерживаем диалог между двумя странами и поддерживаем добрую волю Турции в продвижении этого подхода. Но наша главная задача в том, что касается гуманитарной ситуации в Украине, это разрешить и улучшить эту ситуацию", - подчеркнул он.
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