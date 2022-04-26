Болгария отказалась платить Газпрому по новой схеме

ООО "Газпром экспорт" уведомило компанию "Булгаргаз", что с 27 апреля будут остановлены поставки газа, сообщило Минэнерго Болгарии.

При этом в сообщении отмечается, что "болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами".

Минэнерго отмечает, что по мнению "Булгаргаза", "новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный Россией, не соответствует действующему контракту до конца этого года и создает значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".

Министерство энергетики, Болгарский энергетический холдинг, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" предприняли шаги по созданию альтернативных механизмов поставок природного газа и разрешению ситуации. В настоящее время никаких ограничительных мер для потребления в Болгарии не требуется, заверяют болгарские чиновники.