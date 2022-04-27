Суд в Мьянме приговорил экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи к пяти годам тюрьмы за коррупцию

Суд в Мьянме в среду признал бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи виновной по коррупционному делу и приговорил к пяти годам тюремного заключения, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственный источник.
Судебное заседание в столице Мьянмы проводилось в закрытом как для СМИ, так и для дипломатов формате, юристам Аун Сан Су Чжи также запретили предоставлять информацию прессе.
Согласно информации агентства, в среду суд признал ее виновной в получении $600 тыс. и семи золотых слитков в период с 2017 по 2018 год от бывшего администратора крупнейшего города страны Янгона Пхйо Мин Тейна.
Между тем, Аун Сан Су Чжи является фигурантов еще девяти судебных разбирательств, связанных с коррупцией. В частности, ее обвиняют в нелегальном импорте и эксплуатации портативных радиостанций, в нарушении закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Экс-госсоветник Мьянмы уже провела несколько лет в тюрьме. Ранее ее приговорили к шести годам лишения свободы по другим обвинениям.
Агентство указывает, что в случае обвинительных приговоров по другим делам ей может грозить тюремный срок в общей сложности на более чем 100 лет.
В конце прошлого года суд Мьянмы приговорил бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи к четырем годам лишения свободы по обвинениям в разжигании разногласий и нарушении правил по борьбе с коронавирусом COVID-19.
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