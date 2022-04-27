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СНГ 27.04.2022 13:39

Новый лидер правящей партии Казахстана не намерен баллотироваться в президенты

Спикер мажилиса парламента, новый председатель правящей в Казахстане партии Amanat Ерлан Кошанов заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на пост президента на предстоящих выборах.

"Не рассматриваю, не планирую, в планах и мыслях нет", - сказал Кошанов в среду журналистам, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он возможность баллотироваться в президенты Казахстана от партии Amanat.

В ответ на реплику журналиста о том, насколько справедливо совмещение председательства в партии с должностью спикера мажилиса, Кошанов ответил: "Думаю, никакой несправедливости нет". "Законодательных противоречий нет, правовых коллизий нет. Я законно занимаю должность председателя мажилиса и председателя партии. Это доверие моих однопартийцев", - отметил партийный лидер.

Президентские выборы в Казахстане должны состояться в 2024 году.

Кошанов возглавил партию Amanat накануне на съезде, после того, как полномочия ее лидера сложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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