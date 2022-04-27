Парламент Кыргызстана поддержал кандидатуру Кулубаева на пост главы МИД

Парламент Киргизии одобрил кандидатуру Жээнбека Кулубаева на пост министра иностранных дел республики, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе законодательного органа.

"Во время заседания в среду 71 депутат (всего в парламенте Киргизии 90 депутатов - ИФ) поддержал кандидатуру Кулубаева", - сказал представитель пресс-службы.

22 апреля президент Киргизии Садыр Жапаров принял отставку главы МИД Руслана Казакбаева. Указом главы государства Кулубаев, возглавлявший отдел внешней политики администрации президента, был назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Кулубаеву 59 лет. С 1992 до 2021 года, до своего назначения заведующим отдела внешней политики администрации президента Киргизии, работал в структуре МИД республики. С 2018 по 2021 годы - посол в Казахстане, в 2009-2010 годы - посол в КНР.