Парламент Кыргызстана поддержал кандидатуру Кулубаева на пост главы МИД

Парламент Киргизии одобрил кандидатуру Жээнбека Кулубаева на пост министра иностранных дел республики, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе законодательного органа.
"Во время заседания в среду 71 депутат (всего в парламенте Киргизии 90 депутатов - ИФ) поддержал кандидатуру Кулубаева", - сказал представитель пресс-службы.
22 апреля президент Киргизии Садыр Жапаров принял отставку главы МИД Руслана Казакбаева. Указом главы государства Кулубаев, возглавлявший отдел внешней политики администрации президента, был назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел.
Кулубаеву 59 лет. С 1992 до 2021 года, до своего назначения заведующим отдела внешней политики администрации президента Киргизии, работал в структуре МИД республики. С 2018 по 2021 годы - посол в Казахстане, в 2009-2010 годы - посол в КНР.
Посол Франции по программе «Восточное партнерство» посетит Азербайджан в начале мая
Баку и Тбилиси намерены в 2022г довести товарооборот до $1 млрд – глава МИД Азербайджана
Азербайджан готов начать делимитацию границы с Арменией – Байрамов
Прекращение поставок газа Польше и Болгарии после отказа от оплаты в рублях не является шантажом со стороны РФ - Песков
Песков заявил, что переход на оплату газа из РФ в рублях не повлечет изменения цены
ГНС Азербайджана направит свыше 1 млн манатов на закупку лицензий Oracle
Стелс-омикрон стал полностью доминировать в РФ, тяжесть заболевания значительно снизилась
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 511 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане пятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19, выявлено всего 19 новых случаев заражения
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония открытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Активы Yelo Bank-а увеличились на 145 млн
AccessBank опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2022 года
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ