Visa отразила убыток в $35 млн в связи с уходом из РФ, потратила $25 млн на поддержку сотрудников

Международная платежная система Visa отразила в отчетности за квартал и полугодие, закончившиеся 31 марта, убытки в $35 млн в составе общих и административных расходов из-за деконсолидации "дочки" в России, говорится в отчетности Visa.
В начале марта Visa заявила о приостановке работы в России в связи с ситуацией на Украине. С 10 марта карты Visa, выпущенные в России, не работают за рубежом и не принимаются к оплате в иностранных интернет магазинах. На территории страны такие карты продолжают работать, так как операции по ним обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК). Чистая прибыль российской "дочки" Visa по РБСУ в 2021 году выросла почти на 5% - до 894,4 млн рублей.
Visa сообщила, что в соответствии с требованиями US GAAP деконсолидировала российскую дочернюю компанию.
За первую половину 2022 финансового года и весь 2021 финансовый год общая чистая выручка Visa от российского бизнеса, включая доходы, полученные как от внутренней, так и от трансграничной деятельности, составила примерно 4% от консолидированной чистой выручки компании.
Компания также сообщила, что понесла расходы на персонал в размере $25 млн в результате мер, принятых для поддержки своих сотрудников в России и в Украине.
Выручка Visa за второй квартал 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 25% - до $7,2 млрд. Прибыль компании выросла на 21% и составила $3,6 млрд.
Как отмечают в компании, Visa получает плату за обслуживание с задержкой, поэтому даже после приостановки операций в России в начале марта, компания получила доход, который составил чуть более 0,5% от выручки за второй квартал. Если бы работа на российском рынке не прекратилась, выручка была бы выше на 2-3%.
Visa ожидает, что последствия прекращения работы на российском рынке будут более ощутимы во втором полугодии. По оценкам компании, это сократит выручку примерно на 4%.
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