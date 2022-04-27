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Внешняя политика 27.04.2022 13:47

Баку и Тбилиси намерены в 2022г довести товарооборот до $1 млрд – глава МИД Азербайджана

Баку и Тбилиси готовят для подписания 19 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«С 2019 года главы МИД двух стран провели 21 официальную встречу. В настоящее время Баку и Тбилиси готовят для подписания 19 документов», - сказал Байрамов на брифинге в среду по итогам переговоров в Баку с грузинским коллегой Илией Дарчиашвили.

Байрамов отметил, что «Грузия играет важную роль в вопросе регионального сотрудничества» и выразил надежду, что визит Дарчиашвили даст положительный результат в вопросе развития региональных и двусторонних отношений

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что «Баку поддерживает территориальную целостность Грузии, аналогичную поддержку наблюдаем со стороны Грузии».

Байрамов, касаясь двустороннего экономического взаимодействия, подчеркнул, что в 2021 году взаимный товарооборот составил $800 млн, в первом квартале 2022 года - $260 млн. «Стороны намерены в текущем году увеличить объем товарооборота до $1 млрд», - добавил глава МИД Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, ГРУЗИЯ, ОТНОШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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