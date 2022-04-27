Половина европейских импортеров газа уже открыла спецсчета в ГПБ, 4 уже заплатили в рублях

Десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа по новому механизму - с конвертацией в рубли, передает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к "Газпрому".
Всего список покупателей газа из списка "недружественных" стран насчитывает 21 государство.
Четыре европейских покупателя уже оплатили поставки российского газа в рублях.
Новая волна расчетов за газ наступит после 15 мая, добавил источник агентства.
Как сообщалось, президент РФ 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".
В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К".
В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому".
Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая поставка газа, в случае если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.
Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов лишились поставок российского газа.
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