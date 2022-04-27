Тбилиси поддерживает действия Баку по нормализации отношений с Ереваном - глава МИД Грузии

Официальный Тбилиси заинтересован в реализации региональных проектов совместно с Азербайджаном, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили.

«Мы заинтересованы в реализации конкретных проектов и сделать вклад в обеспечении региональной безопасности», - сказал Дарчиашвили в среду на брифинге в Баку по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Дарчиашвили высоко оценил такие совместные энергетические, транспортные проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс, Южный газовый коридор (ЮГК), подчеркнул, что эти проекты «увеличивают привлекательность стран-участников и обладают большим потенциалом в вопросе энергетической безопасности и независимости».

Грузинский министр также отметил, что поддерживает стремление Азербайджана нормализовать отношения с Арменией. «Сегодня особое внимание уделяется вопросу мира в регионе. Поддерживая территориальную целостность Азербайджана, мы также поддерживаем интерес Азербайджана в продолжении мирных переговоров», - подчеркнул Дарчиашвили.

Х.Насирзаде