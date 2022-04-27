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Дальнее зарубежье 27.04.2022 14:39

В Китае зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8

Власти Китая подтвердили первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8, сообщает в среду Channel News Asia.

Отмечается, что вирус выявлен у четырехлетнего мальчика из провинции Хэнань.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР указали, что родители мальчика разводят куриц, поэтому мальчик заразился напрямую от птиц. Высокая температура у него поднялась 5 апреля, 10 апреля его госпитализировали.

До этого момента были известны случаи заражения птичьим гриппом H3N8 только среди животных, в частности лошадей и собак, и птиц.

Летом прошлого года в Китае сообщали о первом в мире случае заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Вирусом тогда заразился 41-летний мужчина.

Последняя крупная вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Китае в конце 2016 - начале 2017 года. Тогда речь шла о вирусе H7N9.

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Тэги: КИТАЙ, ГРИПП, ЗАРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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