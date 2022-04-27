В Китае зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом H3N8

Власти Китая подтвердили первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8, сообщает в среду Channel News Asia.
Отмечается, что вирус выявлен у четырехлетнего мальчика из провинции Хэнань.
В Национальной комиссии здравоохранения КНР указали, что родители мальчика разводят куриц, поэтому мальчик заразился напрямую от птиц. Высокая температура у него поднялась 5 апреля, 10 апреля его госпитализировали.
До этого момента были известны случаи заражения птичьим гриппом H3N8 только среди животных, в частности лошадей и собак, и птиц.
Летом прошлого года в Китае сообщали о первом в мире случае заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Вирусом тогда заразился 41-летний мужчина.
Последняя крупная вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Китае в конце 2016 - начале 2017 года. Тогда речь шла о вирусе H7N9.
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