Посол Франции по программе «Восточное партнерство» посетит Азербайджан в начале мая

Посол Франции по программе ЕС «Восточное партнерство» Брис Рокфей в начале следующей недели совершит визит в Азербайджан, говорится в сообщении МИД Франции.

«Франция приветствует недавний прямой телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и их решение организовать двустороннюю комиссию по пограничным вопросам и начать переговоры по мирному договору между двумя странами. Франция будет и впредь оказывать полную поддержку этому процессу», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на заявление ведомства.

В информации отмечается, что посол Франции по программе «Восточное партнерство» Брис Рокфей на следующей неделе отправится в Баку, «чтобы отслеживать эти переговоры и в продолжение своего визита в Ереван 11-14 апреля».

Э.Шафиев