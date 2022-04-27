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Внешняя политика 27.04.2022 14:10

Посол Франции по программе «Восточное партнерство» посетит Азербайджан в начале мая

Посол Франции по программе ЕС «Восточное партнерство» Брис Рокфей в начале следующей недели совершит визит в Азербайджан, говорится в сообщении МИД Франции.

«Франция приветствует недавний прямой телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и их решение организовать двустороннюю комиссию по пограничным вопросам и начать переговоры по мирному договору между двумя странами. Франция будет и впредь оказывать полную поддержку этому процессу», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на заявление ведомства.

В информации отмечается, что посол Франции по программе «Восточное партнерство» Брис Рокфей на следующей неделе отправится в Баку, «чтобы отслеживать эти переговоры и в продолжение своего визита в Ереван 11-14 апреля».

Э.Шафиев

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОСОЛ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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