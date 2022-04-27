Канцлер Австрии опроверг сообщения о планах оплаты российского газа в рублях

Канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг информацию о планах оплаты газа из РФ в рублях, платежи будут осуществляться в евро.
"OMV оплачивает поставки газа из России, разумеется, и дальше в евро. Австрия придерживается сообща принятых санкций ЕС, пункт за пунктом", - написал он в твиттере в среду.
Ранее о том, что Австрия в согласовании с австрийской компанией OMV, участником "Северного потока 2", собирается оплачивать газовые поставки в рублях, сообщил ряд немецких СМИ.
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