В Армении задерживают участников акций, требующих отставки Пашиняна

Полиция Армении в среду задержала 18 сторонников оппозиции, осуществлявших акции протеста с требованием отставки премьера республики Никола Пашиняна.

"В отделения полиции доставлены 18 человек, они обвиняются в невыполнении законных требований представителей правоохранительных органов", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-служба полиции Армении Эдгар Джаноян.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", с утра в среду оппозиционные активисты проводят различные акции в Ереване, перекрывают автомобильное движение на оживленных улицах и проспектах, заходят в метро, в вузы, призывая граждан присоединиться к требованию об отставке Пашиняна и принять участие в ожидаемом 1 мая большом митинге оппозиции.

Очередная волна акций протеста в Армении началась после выступления Пашиняна 14 апреля в парламенте страны, где он, ссылаясь на международное сообщество, заявил о требовании "опустить планку в вопросе статуса Карабаха и необходимости подписания соглашения о мире с Азербайджаном, признания территориальной целостности этой страны.

Оппозиция объявила о проведении бессрочных децентрализованных акциях протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

1 мая ожидается большой митинг в Ереване.