В Армении задерживают участников акций, требующих отставки Пашиняна

Полиция Армении в среду задержала 18 сторонников оппозиции, осуществлявших акции протеста с требованием отставки премьера республики Никола Пашиняна.
"В отделения полиции доставлены 18 человек, они обвиняются в невыполнении законных требований представителей правоохранительных органов", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-служба полиции Армении Эдгар Джаноян.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", с утра в среду оппозиционные активисты проводят различные акции в Ереване, перекрывают автомобильное движение на оживленных улицах и проспектах, заходят в метро, в вузы, призывая граждан присоединиться к требованию об отставке Пашиняна и принять участие в ожидаемом 1 мая большом митинге оппозиции.
Очередная волна акций протеста в Армении началась после выступления Пашиняна 14 апреля в парламенте страны, где он, ссылаясь на международное сообщество, заявил о требовании "опустить планку в вопросе статуса Карабаха и необходимости подписания соглашения о мире с Азербайджаном, признания территориальной целостности этой страны.
Оппозиция объявила о проведении бессрочных децентрализованных акциях протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
1 мая ожидается большой митинг в Ереване.
Посол Франции по программе «Восточное партнерство» посетит Азербайджан в начале мая
Баку и Тбилиси намерены в 2022г довести товарооборот до $1 млрд – глава МИД Азербайджана
Азербайджан готов начать делимитацию границы с Арменией – Байрамов
Песков заявил, что переход на оплату газа из РФ в рублях не повлечет изменения цены
Прекращение поставок газа Польше и Болгарии после отказа от оплаты в рублях не является шантажом со стороны РФ - Песков
ГНС Азербайджана направит свыше 1 млн манатов на закупку лицензий Oracle
Стелс-омикрон стал полностью доминировать в РФ, тяжесть заболевания значительно снизилась
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 511 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане пятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19, выявлено всего 19 новых случаев заражения
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония открытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Активы Yelo Bank-а увеличились на 145 млн
AccessBank опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2022 года
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ