Прекращение поставок газа Польше и Болгарии после отказа от оплаты в рублях не является шантажом со стороны РФ - Песков

В Кремле не согласны со словами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что прекращение поставок газа из РФ в Польшу и Болгарию является шантажом и нарушением контракта.
"Это не шантаж", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С таким определением мы категорически не согласны", - добавил он.
По словам Пескова, необходимость новой формы оплаты российского газа "была вызвана теми беспрецедентными недружественными шагами, которые были предприняты недружественными странами в отношении нас".
"Эта необходимость была продиктована тем, что у нас заблокировали, а говоря по-русски, украли довольно значительную сумму наших резервов. Это все потребовало перехода на новую систему оплаты. Ни о каком шантаже здесь речи не идет, заблаговременно все эти новые модальности были доведены до сведения покупателей", - добавил он.
Песков также подчеркнул, что "Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остается приверженной своим обязательствам по контракту".
У представителя Кремля поинтересовались, готова ли Россия к судебным искам со стороны Европы по обвинению в нарушении Москвой условий контракта.
"Мы будем делать все, что необходимо для наших собственных интересов, прежде всего", - отреагировал Песков.
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