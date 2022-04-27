Прекращение поставок газа Польше и Болгарии после отказа от оплаты в рублях не является шантажом со стороны РФ - Песков

В Кремле не согласны со словами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что прекращение поставок газа из РФ в Польшу и Болгарию является шантажом и нарушением контракта.

"Это не шантаж", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С таким определением мы категорически не согласны", - добавил он.

По словам Пескова, необходимость новой формы оплаты российского газа "была вызвана теми беспрецедентными недружественными шагами, которые были предприняты недружественными странами в отношении нас".

"Эта необходимость была продиктована тем, что у нас заблокировали, а говоря по-русски, украли довольно значительную сумму наших резервов. Это все потребовало перехода на новую систему оплаты. Ни о каком шантаже здесь речи не идет, заблаговременно все эти новые модальности были доведены до сведения покупателей", - добавил он.

Песков также подчеркнул, что "Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остается приверженной своим обязательствам по контракту".

У представителя Кремля поинтересовались, готова ли Россия к судебным искам со стороны Европы по обвинению в нарушении Москвой условий контракта.

"Мы будем делать все, что необходимо для наших собственных интересов, прежде всего", - отреагировал Песков.