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ТЭК 27.04.2022 14:54

Прекращение поставок газа Польше и Болгарии после отказа от оплаты в рублях не является шантажом со стороны РФ - Песков

В Кремле не согласны со словами главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что прекращение поставок газа из РФ в Польшу и Болгарию является шантажом и нарушением контракта.

"Это не шантаж", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С таким определением мы категорически не согласны", - добавил он.

По словам Пескова, необходимость новой формы оплаты российского газа "была вызвана теми беспрецедентными недружественными шагами, которые были предприняты недружественными странами в отношении нас".

"Эта необходимость была продиктована тем, что у нас заблокировали, а говоря по-русски, украли довольно значительную сумму наших резервов. Это все потребовало перехода на новую систему оплаты. Ни о каком шантаже здесь речи не идет, заблаговременно все эти новые модальности были доведены до сведения покупателей", - добавил он.

Песков также подчеркнул, что "Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остается приверженной своим обязательствам по контракту".

У представителя Кремля поинтересовались, готова ли Россия к судебным искам со стороны Европы по обвинению в нарушении Москвой условий контракта.

"Мы будем делать все, что необходимо для наших собственных интересов, прежде всего", - отреагировал Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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