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ТЭК 27.04.2022 14:54

Песков заявил, что переход на оплату газа из РФ в рублях не повлечет изменения цены

Переход на оплату в рублях за российский газ не повлечет изменения цены на него для иностранных покупателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни о каких дополнительных трудностях, затруднениях, какого-то изменения де-факто цены, которая может возникнуть из-за, например, курсовой разницы речи идти не может", - сказал он журналистам.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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