Песков заявил, что переход на оплату газа из РФ в рублях не повлечет изменения цены

Переход на оплату в рублях за российский газ не повлечет изменения цены на него для иностранных покупателей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни о каких дополнительных трудностях, затруднениях, какого-то изменения де-факто цены, которая может возникнуть из-за, например, курсовой разницы речи идти не может", - сказал он журналистам.