Цена на газ в Европе продолжит расти из-за конкуренции за СПГ - Минэнерго Литвы

Цена на газ в Европе может немного вырасти, если европейские страны откажутся от поставок "Газпрома" и усилится конкуренция за сжиженный природный газ (СПГ), считает министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Польша с точки зрения обеспечения газом остается в достаточной безопасности после того, как "Газпром" полностью прекратил поставки в Польшу и Болгарию, сказал он.

"Похоже, что у Польши это (перебои с поставками газа - BNS), наверное, уже не сильно болит по нескольким причинам. На сегодняшний день Польша уже достаточно заполнила имеющиеся у нее хранилища. В Польше есть терминал, потребление в настоящее время низкое, а в октябре откроется трубопровод с Норвегией Baltic Pipe, по которому будет импортироваться большая часть необходимого газа из Норвегии", - сказал Крейвис журналистам в среду перед заседанием правительства.

В настоящее время в Польше действует единственный терминал сжиженного природного газа (СПГ) с максимальной годовой мощностью в 5 млрд кубометров.

По словам министра, системы газоснабжения стабильно работают как в Польше, так и в Болгарии.

"В будущем мы должны прогнозировать, что все больше и больше стран будут отказываться от газа "Газпрома", несомненно, конкуренция за тот же сжиженный газ будет расти и можно прогнозировать определенный рост цены на газ",- сказал министр.

По его словам, Литва окажет помощь Польше в обеспечении газом, но это будет зависеть от ситуации в Латвии и Эстонии.

"Если мы увидим, что ситуация в Латвии и Эстонии не сложная, возможно, мы поможем и Польше. С точки зрения перспективы солидарности, если Польше понадобится газ, он пойдет в Польшу", - сказал Крейвис.

С 1 мая начнет работу магистральный газопровод между Литвой и Польшей (GIPL). Кроме того, польская нефтегазовая компания PGNiG в мае доставит через Клайпедский СПГ-терминал первый груз, который по новому газопроводу дойдет до Польши.