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Дальнее зарубежье 27.04.2022 18:01

Новым министром по делам семьи и женщин в ФРГ стала Лиза Паус

Новым министром по делам семьи и женщин в ФРГ стала Лиза Паус, в среду она приняла присягу в немецком парламенте.

Паус сменила на этой должности Анне Шпигель, обе чиновницы представляют партию "Зеленые".

Шпигель подала в отставку в результате скандала вокруг ее отпуска, который она взяла через 10 дней после разрушительного наводнения в Германии в 2021 году. На тот момент она была министром по делам окружающей среды федеральной земли Рейнланд-Пфальц, в этом регионе в результате катастрофы погибло 134 человека.

Шпигель тогда находилась в отпуске во Франции. Впоследствии она объяснила свое отсутствие срочной необходимостью отдыха для ее мужа и четверых детей. Вначале она говорила, что, находясь в отпуске, участвовала в заседаниях кабинета министров по видеосвязи, но затем сообщила, что это неправда.

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