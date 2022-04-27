Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8101 RUR   0.0229 GBR   2.1392 TRY   0.1148

Цена на нефть

26.04 $/bbl +/- WTI 101.70 +3.16 Brent 104.99 +2.67

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 27.04.2022 19:16

Руководство ЕС отслеживает ситуацию с оплатой газа из РФ в рублях в приоритетном порядке - ЕК

Европейская комиссия (ЕК) на своем заседании в среду не рассматривала вопрос оплаты странами ЕС российского импорта газа в рублях, но данная проблема остается в центре внимания руководства Евросоюза, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"Сегодня это то, за чем мы следим в приоритетном порядке на уровне председателя (ЕК Урсулы фон дер Ляйен - ИФ), но также и на других уровнях", - заявила пресс-секретарь на пресс-конференции в Брюсселе.

Она сообщила, что утром в среду состоялось совещание координационной группы ЕС по газу. Вопрос продолжает обсуждаться государствами-членами "как в двустороннем порядке, так и в составе 27 стран".

По словам Спинант, Еврокомиссия "осуществляет контакты на разных уровнях", и в течение дня возможна новая информация.

Участвовавший в пресс-конференции заместитель председателя ЕК Маргаритис Схинас в свою очередь сказал, что фон дер Ляйен проинформировала членов Еврокомиссии "о деталях ситуации, которая продолжает развиваться даже в данный момент, когда мы об этом говорим".

"Ее заявление было очень ясным. Думаю, вы все с ним ознакомились. Остаток ее дня будет полностью посвящен этой проблематике", - отметил зампред ЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az