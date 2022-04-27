Руководство ЕС отслеживает ситуацию с оплатой газа из РФ в рублях в приоритетном порядке - ЕК

Европейская комиссия (ЕК) на своем заседании в среду не рассматривала вопрос оплаты странами ЕС российского импорта газа в рублях, но данная проблема остается в центре внимания руководства Евросоюза, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"Сегодня это то, за чем мы следим в приоритетном порядке на уровне председателя (ЕК Урсулы фон дер Ляйен - ИФ), но также и на других уровнях", - заявила пресс-секретарь на пресс-конференции в Брюсселе.

Она сообщила, что утром в среду состоялось совещание координационной группы ЕС по газу. Вопрос продолжает обсуждаться государствами-членами "как в двустороннем порядке, так и в составе 27 стран".

По словам Спинант, Еврокомиссия "осуществляет контакты на разных уровнях", и в течение дня возможна новая информация.

Участвовавший в пресс-конференции заместитель председателя ЕК Маргаритис Схинас в свою очередь сказал, что фон дер Ляйен проинформировала членов Еврокомиссии "о деталях ситуации, которая продолжает развиваться даже в данный момент, когда мы об этом говорим".

"Ее заявление было очень ясным. Думаю, вы все с ним ознакомились. Остаток ее дня будет полностью посвящен этой проблематике", - отметил зампред ЕК.