Гросси рассчитывает на скорую встречу с представителями РФ по доступу МАГАТЭ к Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в среду о необходимости получить доступ инспекторов агентства к Запорожской АЭС, он ведет переговоры об этом с Россией и Украиной, однако прогресса в них пока нет.

В интервью Associated Press он пояснил, что "МАГАТЭ необходим доступ к Запорожской АЭС на юге Украины, чтобы его инспекторы могли, среди прочего, восстановить связь со штаб-квартирой агентства ООН в Вене", для этого нужна помощь и России, и Украины. Также АЭС требует ремонта, "а этого всего не происходит".

"Так что это нерешенный вопрос... На момент нашего разговора я не вижу движения в этом направлении", - добавил глава МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул, что в скором времени проведет переговоры с российской стороной по этому вопросу.

Говоря о переговорах с Украиной по этому вопросу, он отметил, что "накануне вечером у меня был долгий разговор с президентом Зеленским, и эта тема еще потребует консультаций".