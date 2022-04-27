Албания 1 мая отменит все антиковидные ограничения

Власти Албании приняли решение с 1 мая отменить все меры, направленные на сдерживание распространения пандемии коронавируса в стране, сообщает газета Аlbanian Daily News.
"С 1 мая в барах разрешена музыка после 23:00, откроются ночные клубы. Ношение масок не будет обязательным, но власти рекомендуют надевать их при входе в помещение", - пишет издание.
Кроме того, от въезжающих в страну не будут требовать ни сертификатов вакцинации, ни ПЦР-тестов.
Ранее правительство Албании объявляло о безвизовом въезде в страну для граждан РФ с 1 мая по 30 сентября, посещение возможно в туристических целях сроком не более чем на 90 дней. Информация размещалась на сайте посольства республики в РФ, однако сейчас сообщение о безвизовом въезде отсутствует.
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