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ТЭК 27.04.2022 21:36

ЕС обеспечил поставки газа Польше и Болгарии, намерен покончить с зависимостью от РФ - глава ЕК

Европейская комиссия была готова к возможному отключению газа Москвой из-за неуплаты за него в рублях, Польша и Болгария уже получают газ от членов ЕС по интерконнекторам, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня государства-члены совещались в составе координационной группы по газу. Польша и Болгария проинформировали нас о развитии ситуации. Польша и Болгария уже получают газ от своих соседей по Европейскому союзу", - сообщила фон дер Ляйен в специальном заявлении для СМИ в среду в Брюсселе.

По ее словам, отключение этих двух стран российской стороной за неуплату за газовый импорт в рублях не стало сюрпризом для ЕС, и следует "немедленный, единый и координированный" ответ Брюсселя на действия Москвы, чтобы иметь уверенность, что "решение "Газпрома" будет иметь возможно наименьшие последствия для европейских потребителей".

Фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия умножит свои усилия в региональных группах стран ЕС, которые могут оказывать самую срочную помощь своим соседям. Это поможет смягчить эффект от возможных нарушений газоснабжения. Будет также продолжена работа по гарантиям поставок и накоплению достаточных запасов газа в среднесрочной перспективе.

Глава ЕК рассчитывает, что план Еврокомиссии по укреплению энергетической безопасности ЕС RePowerEU поможет уже в этом году сильно сократить зависимость Евросоюза от российских ископаемых источников. Будет увеличен импорт СПГ из США, и идет работа с государствами-членами по поиску альтернативных поставщиков газа.

"В долгосрочной перспективе RеPowerEU также поможет нам перейти к более надежному, безопасному и устойчивому энергоснабжению. Мы представим наши планы по ускорению "зеленого" перехода в середине мая. Каждый евро, который мы инвестируем в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, является залогом нашей будущей энергетической независимости", - считает председатель Еврокомиссии.

Она сообщила, что ЕК находится в контакте с французским председательством ЕС и приветствует его план по скорейшему созыву встречи министров энергетики ЕС.

"Эпоха российских ископаемых в Европе подходит к концу. Европа продвигается вперед в вопросах энергетики", - подытожила фон дер Ляйен.

Как сообщалось, утром в среду "Газпром" полностью остановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях.

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