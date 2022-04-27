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Бизнес и законодательство 27.04.2022 22:17

Уход западных брендов высвободит в российских ТЦ до 3,5 млн кв. м площадей

Площади в российских торговых центрах (ТЦ), высвободившиеся из-за ухода из РФ иностранных брендов, могут достичь 3-3,5 млн кв. м, прогнозирует управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

"Беспокойство вызывает, наверное, где-то 3-3,5 млн кв. м по России, которые очевидно будут освобождаться. Но мы даже не знаем, когда это будет происходить. (. . .) От 20% до 30% площадей простаивают. При этом общая картина с начала марта не изменилась: арендаторы и не уходят, и не отказываются выполнять положения арендного договора", - сказал Войцеховский в ходе "круглого" стола "Торговые центры в новых экономических условиях" в Екатеринбурге в среду.

При этом он уточнил, что в настоящий момент арендаторами не используется около 8 млн кв. м площадей. Арендные договоры ритейлеры пока не разрывают.

Для крупных зарубежных операторов арендная ставка часто устанавливается исходя их оборотов магазинов. Поскольку торговые точки в данный момент не работают, арендные сборы торговых центров упали.

По словам Войцеховского, деятельность приостановили порядка 100 компаний-арендаторов. К июню они планируют окончательно решить, будут ли продолжать работать в России.

ТЦ рассчитывают, что получат волну предложений от торговых операторов из Турции. Иран и Индия также хотят начать активно работать в России. При этом их производства выпускают небрендированный товар, поэтому запустить собственные торговые сети они не могут. Выходом может стать реализация их товаров через продавцов, работающих в России, полагает он.

Что касается "отечественных, почти состоявшихся марок", то они смогут "зайти" на освободившиеся площади, только если будут иметь комфортный уровень арендной платы, добавил представитель Российского совета торговых центров.

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