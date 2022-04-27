Санду пообещала модернизировать армию Молдовы

Молдавии надо больше инвестировать в создание профессиональной и современной армии, считает президент республики Майя Санду.
"Молдавия должна приложить все усилия для создания в будущем профессиональной и современной армии. Это инвестиция в безопасность и защиту страны", - заявила Санду в среду на церемонии, посвященной 30-летию Генштаба Национальной армии и Дню государственного флага. Обе даты отмечаются 27 апреля.
Она пообещала, что в качестве главнокомандующего Вооруженными силами, она приложит усилия, чтобы "модернизировать молдавскую армию и национальную систему обороны".
"До сих пор, власти Молдавии не уделяли достаточно внимания развитию оборонных возможностей Молдовы, чтобы мы могли бы противостоять нынешним испытаниям. Наша армия осталась без оснащения, без военной техники, у страны нет необходимой военной защиты. И сейчас, когда прямо у нашей границы идет война, мы это прекрасно осознаем, остро ощущаем последствия. Инвестиции в армию необходимы - это важно для государства, инфраструктуры, безопасности. Молдавия должна перенять опыт других нейтральных государств в деле укрепления своих вооруженных сил", - сказала Санду.
"Сильная и хорошо оснащенная армия дает стране свободу действий, уверенность в себе и стратегический выбор", - заявила она.
Молдавия в полтора раза увеличила бюджет на оборону - с $30 млн в 2021 до $47,6 млн в 2022 г. Это составляет всего 0,45% от ВВП, что является самым низким показателем в Восточной Европе.
ав
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