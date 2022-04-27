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Карабах 27.04.2022 17:59

Число резидентов промпарка в Агдаме увеличилось до 7

Компании «Prof-Dam» и «Metkons» стали резидентами Агдамского промышленного парка, заявил глава Минэкономики Микаил Джаббаров.

«Число резидентов парка достигло семи», - написал Джаббаров на своей официальной странице в Facebook.

ООО «Prof-Dam» построит завод по производству различных видов кровли на площади 2 га, ООО «Metkons» займется производством вентиляционного, противопожарного оборудования и различной металлопродукции.

«При реализации проектов на сумму около 9 млн манатов постоянными рабочими местами будут обеспечены 85 человек», - отметил министр.

Х.Насирзаде

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Тэги: АГДАМ, ПРОМПАРК, РЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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