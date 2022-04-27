Число резидентов промпарка в Агдаме увеличилось до 7

Компании «Prof-Dam» и «Metkons» стали резидентами Агдамского промышленного парка, заявил глава Минэкономики Микаил Джаббаров. «Число резидентов парка достигло семи», - написал Джаббаров на своей официальной странице в Facebook. ООО «Prof-Dam» построит завод по производству различных видов кровли на площади 2 га, ООО «Metkons» займется производством вентиляционного, противопожарного оборудования и различной металлопродукции. «При реализации проектов на сумму около 9 млн манатов постоянными рабочими местами будут обеспечены 85 человек», - отметил министр. Х.Насирзаде

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