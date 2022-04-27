Алиев выделил 15,6 млн манатов на строительство и ремонт школ в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о принятии мер в связи со строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией образовательных учреждений в городе Баку и столичных поселках.

«С целью продолжения строительства, капитального ремонта и восстановления образовательных учреждений в городе Баку и его поселках Исполнительной власти города Баку выделяется 15 млн 650 тыс. манатов из госбюджета», - говорится в тексте распоряжения, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Средства выделяются в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2022 год.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Э.Шафиев