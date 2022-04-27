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Социум 27.04.2022 18:58

В Азербайджане создаются два новых агентства

В Азербайджане создаются два новых учреждения - Агентство геодезии и картографии и Агентство геологической разведки.

Это предусмотрено указом «О мерах по обеспечению деятельности министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики (МЭПР - ИФ-Аз)», который в среду подписал президент страны Ильхам Алиев.

Согласно документу, размещенному на сайте главы государства, ООО «Геодезия и картография» будет реорганизовано в форме преобразования в Агентство геодезии и картографии, а на базе Национальной службы геологической разведки будет создано Агентство геологической разведки.

Обом учреждениям придается статус юридического лица публичного права. Функционировать они будут при МЭПР.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АГЕНТСТВО, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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