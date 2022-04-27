Назначен новый прокурор города Баку

Приказом генерального прокурора Кямрана Алиева начальник Управления организации и контролянад производством генеральной прокуратуры Азербайджана Эльшан Аббасов назначен на должность прокурора города Баку. Об этом в среду сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана. Прежний прокурор города Баку Ильгар Аббасов покинул свой пост в связи с истечением срока полномочий. Р.Керимов

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