Баку и Тбилиси обсудили перспективы расширения сотрудничества

Перспективы расширения сотрудничества в различных сферах между Баку и Тбилиси обсудили на встрече в среду премьер-министр Азербайджана Али Асадов и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кабинета министров Азербайджана.

Как отмечается в сообщении, в ходе выстречи было выражено удовлетворение развитием отношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, и подчеркнута важность совместных транспортных и энергетических проектов.

Р.Керимов