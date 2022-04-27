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Внешняя политика 27.04.2022 19:55

Баку и Тбилиси обсудили перспективы расширения сотрудничества

Перспективы расширения сотрудничества в различных сферах между Баку и Тбилиси обсудили на встрече в среду премьер-министр Азербайджана Али Асадов и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кабинета министров Азербайджана.

Как отмечается в сообщении, в ходе выстречи было выражено удовлетворение развитием отношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, и подчеркнута важность совместных транспортных и энергетических проектов.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРЕМЬЕР


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