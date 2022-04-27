Азербайджан сформировал делегацию для переговоров с Арменией по мирному договору - Алиев

Азербайджан сформировал делегацию для начала ведения переговоров о заключении мирного договора с Арменией. Об этом в среду заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Кавказа, региональных конфликтов и Южной Европы Эрикой Олсон, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

В делегацию вошли главный советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер, послы США в Азербайджане, Грузии и Армении Ли Литценбергер, Келли Дегнан и Линн Трейси.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи были проведены широкие обсуждения перспектив развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, отмечено, что за 30 лет между странами было «налажено успешное сотрудничество, в частности, в энергетике».

Стороны обменялись мнениями о региональных вопросах, обсудили переговоры по нормализации отношений и подготовке мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, вопросы открытия коммуникаций, говорится в сообщении.

В ходе встречи Алиев обратил внимание на последствия продолжавшейся почти 30 лет оккупации Арменией территории Азербайджана, разрушение азербайджанских материально-культурных памятников, более 60 мечетей и их использование в качестве скотных дворов.

Он заметил, что в период оккупации Арменией на территориях Азербайджана было заложено большое количество мин. Глава государства обратил внимание на минную угрозу, с которой сегодня столкнулся Азербайджан, подчеркнув важность поддержки США в данном вопросе.

Отметив, что со времен Первой Карабахской войны более 4 тысяч азербайджанцев считаются пропавшими без вести, многие из них подвергались пыткам и были убиты, глава государства подчеркнул важность предоставления Арменией информации о местах массовых захоронений и необходимость поддержки правительства США в этом вопросе, говорится в сообщении.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам обеспечения прочного мира, стабильности, безопасности в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Р.Керимов