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Здравоохранение 27.04.2022 23:20

В Азербайджане вновь зафиксирован летальный исход из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 13 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 534, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 19 случаев.

Спустя пять дней нулевой суточной смертности за 24 часа вновь зарегистрирован один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 708 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 694 человека (+ 19 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 132 человека.

За сутки медики провели 4 тыс. 79 тестов на коронавирус против 4 тыс. 132 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 805 тыс. 563 теста на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, СТАТИСТИКА


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