В Азербайджане вновь зафиксирован летальный исход из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 13 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 534, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 19 случаев.
Спустя пять дней нулевой суточной смертности за 24 часа вновь зарегистрирован один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 708 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 694 человека (+ 19 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 132 человека.
За сутки медики провели 4 тыс. 79 тестов на коронавирус против 4 тыс. 132 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 805 тыс. 563 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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