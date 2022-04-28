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Внешняя политика 28.04.2022 00:07

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Болгарии провели политконсультации

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Болгарии провели в среду очередные политические консультации, сообщили в МИД Азербайджана.

«На встрече обсуждались текущее состояние отношений между двумя странами, возможности расширения сотрудничества в различных областях, включая энергетику, науку и информационные технологии, туризм, сельское хозяйство, культуру и гуманитарную сферу», - говорится в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Там отмечается, что делегации, возглавляли которые замминистры Азербайджана и Болгарии Халаф Халафов и Васил Георгиев, провели обмен мнениями по текущему развитию и дальнейшим перспективам торгово-экономических связей между двумя странами, обратили внимание на необходимость прямых торговых связей между малым и средним бизнесом.

Согласно МИД, Халафов проинформировал противоположную сторону о новых политических реалиях в регионе после Второй Карабахской войны, мерах и масштабных проектах Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий. Он рассказал о прилагаемых Азербайджаном усилиях для достойного возвращения вынужденных переселенцев в родные края и обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

В свою очередь Георгиев назвал «плодотворными» встречи, проведенные возглавляемой им делегацией в ходе своего визита в Азербайджан. Он отметил, что Азербайджан является важным и надежным партнером как на Южном Кавказе, так и в международном масштабе. Замглавы МИД Болгарии заявил, что его страна готова обсудить возможности сотрудничества в масштабных торгово-экономических проектах, представляющих взаимный интерес. Георгиев отметил, что министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчовска пригласила в свою страну азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве между Баку и Софией в рамках международных организаций и вопросах региональной и международной безопасности, представляющих взаимный интерес.

Подчеркнув важность механизма политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, стороны договорились о продолжении визитов и встреч, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ


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