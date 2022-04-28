AliExpress массово отменяет заказы украинцев

Глобальная торговая площадка AliExpress (Китай) начала присылать украинским заказчикам уведомления об отмене заказов, сообщает ряд онлайн-сообществ украинских мастеров. В сообщениях площадки указывается, что заказы закрыты, причины такого решения не объясняются. Вопрос о возврате оплаты за заказы стоит в статусе "на рассмотрении". Официальные комментарии AliExpress по ситуации на данный момент отсутствуют.

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