Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8101 RUR   0.0229 GBR   2.1392 TRY   0.1148

Цена на нефть

26.04 $/bbl +/- WTI 102.02 +0.32 Brent 105.32 +0.33

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 28.04.2022 05:40

Рост ВВП России в марте замедлился до 1,6%

Рост ВВП РФ в марте 2022 года, по оценке Минэкономразвития, замедлился до 1,6% в годовом сравнении с 4,3% в феврале и 5,8% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре "О текущей ситуации в экономике".

Рост ВВП по итогам I квартала 2022 года министерство оценило на уровне 3,7% в годовом сравнении после роста на 5,0% в IV квартале 2021 года.

"Из базовых отраслей экономики основной вклад в замедление роста ВВП внесло промышленное производство, темпы роста которого в марте снизились до 3,0% после 6,3% в феврале. В то время как годовые темпы роста добычи полезных ископаемых сохранялись на высоких уровнях (7,8% в марте), в обрабатывающей промышленности в марте выпуск сократился на 0,3% за счет снижения производства в машиностроении и нефтепереработке. В пищевой промышленности, химическом комплексе, металлургии темпы роста выпуска снизились, но сохранились в положительной области", - говорится в докладе Минэкономразвития.

"Вместе с тем, в строительной и транспортной отраслях наблюдалось улучшение годовой динамики. Объем строительных работ в марте вырос на 5,9% после роста на 5,0% в феврале. Рост грузооборота транспорта в марте ускорился до 3,5% после 1,1% в феврале, несмотря на значимый спад грузоперевозок воздушным транспортом на фоне введенных зарубежными странами ограничений", - отмечают в министерстве.

"Рост потребительского спроса в марте замедлился. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг увеличился на 2,9% (в феврале был рост на 7,2% в годовом выражении). По оперативным данным (Сбериндекс, оборот контрольно-кассовой техники), ажиотажный спрос на ряд продовольственных и непродовольственных товаров в начале марта, обусловленный поведенческими факторами, сменился охлаждением потребительской активности во второй половине месяца, которое продолжалось и в апреле", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, ВВП РФ в 2021 году вырос на 4,7% после снижения на 2,7% в 2020 году.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в среду сообщил, что, по предварительному прогнозу Минэкономразвития, падение экономики РФ в 2022 году ожидается в базовом сценарии на 8,8%, в консервативном сценарии на 12,4%. По базовому сценарию министерства (который находится еще в стадии согласования и обсуждения) рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на уровне 1,3%, в 2024 году - 4,6%, в 2025 году - 2,8%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля по динамике ВВП РФ в 2022 году (с тех пор ситуация с санкциями лишь ухудшалась), предполагает падение на 8,4% (при значительном разбросе оценок по падению ВВП от 6,0% до 13%) с последующим ростом на 2,2% в 2023 году.

Центробанк свой обновленный среднесрочный макропрогноз опубликует 29 апреля. Аналитики, опрошенные ЦБ в середине апреля, ожидают падение ВВП РФ на 9,2% в 2022 году и нулевой рост в 2023 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВВП, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ


Похожие новости


Рост ВВП РФ вряд ли превысит 4,2% в 2021г, "восстановление в общем себя исчерпало" - Решетников Реализация союзных программ с РФ даст Белоруссии рост ВВП на $1 млрд - премьер республики Рост ВВП РФ в 2021г составит около 4% - Путин Падение ВВП РФ в 2020г будет ближе к 4,5% из прогнозного коридора ЦБ (4,5-5,5%) - Набиуллина ВВП РФ во II квартале упал на 8,5% - чуть лучше ожиданий властей и меньше, чем в кризисы 1998 и 2009гг Мировой ВВП потеряет около $9 трлн из-за коронавируса

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az