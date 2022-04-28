Рост ВВП России в марте замедлился до 1,6%

Рост ВВП РФ в марте 2022 года, по оценке Минэкономразвития, замедлился до 1,6% в годовом сравнении с 4,3% в феврале и 5,8% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре "О текущей ситуации в экономике".
Рост ВВП по итогам I квартала 2022 года министерство оценило на уровне 3,7% в годовом сравнении после роста на 5,0% в IV квартале 2021 года.
"Из базовых отраслей экономики основной вклад в замедление роста ВВП внесло промышленное производство, темпы роста которого в марте снизились до 3,0% после 6,3% в феврале. В то время как годовые темпы роста добычи полезных ископаемых сохранялись на высоких уровнях (7,8% в марте), в обрабатывающей промышленности в марте выпуск сократился на 0,3% за счет снижения производства в машиностроении и нефтепереработке. В пищевой промышленности, химическом комплексе, металлургии темпы роста выпуска снизились, но сохранились в положительной области", - говорится в докладе Минэкономразвития.
"Вместе с тем, в строительной и транспортной отраслях наблюдалось улучшение годовой динамики. Объем строительных работ в марте вырос на 5,9% после роста на 5,0% в феврале. Рост грузооборота транспорта в марте ускорился до 3,5% после 1,1% в феврале, несмотря на значимый спад грузоперевозок воздушным транспортом на фоне введенных зарубежными странами ограничений", - отмечают в министерстве.
"Рост потребительского спроса в марте замедлился. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг увеличился на 2,9% (в феврале был рост на 7,2% в годовом выражении). По оперативным данным (Сбериндекс, оборот контрольно-кассовой техники), ажиотажный спрос на ряд продовольственных и непродовольственных товаров в начале марта, обусловленный поведенческими факторами, сменился охлаждением потребительской активности во второй половине месяца, которое продолжалось и в апреле", - говорится в обзоре.
Как сообщалось, ВВП РФ в 2021 году вырос на 4,7% после снижения на 2,7% в 2020 году.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в среду сообщил, что, по предварительному прогнозу Минэкономразвития, падение экономики РФ в 2022 году ожидается в базовом сценарии на 8,8%, в консервативном сценарии на 12,4%. По базовому сценарию министерства (который находится еще в стадии согласования и обсуждения) рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на уровне 1,3%, в 2024 году - 4,6%, в 2025 году - 2,8%.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля по динамике ВВП РФ в 2022 году (с тех пор ситуация с санкциями лишь ухудшалась), предполагает падение на 8,4% (при значительном разбросе оценок по падению ВВП от 6,0% до 13%) с последующим ростом на 2,2% в 2023 году.
Центробанк свой обновленный среднесрочный макропрогноз опубликует 29 апреля. Аналитики, опрошенные ЦБ в середине апреля, ожидают падение ВВП РФ на 9,2% в 2022 году и нулевой рост в 2023 году.
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