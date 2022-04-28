Французская TotalEnergies признала обесценение в $4,1 млрд, в основном по «Арктик СПГ 2»

Французская TotalEnergies приняла решение отразить в результатах за первый квартал 2022 года обесценение активов в размере $4,1 млрд, в основном по проекту "Арктик СПГ 2", говорится в сообщении компании.

TotalEnergies напоминает, что 22 марта ввиду неопределенности, созданной технологическими и финансовыми санкциями для реализации "Арктик СПГ 2" и возможного ухудшения ситуации, решила больше не отражать доказанные запасы проекта.

"С тех пор 8 апреля властями Евросоюза были наложены новые санкции, в основном запрещающие экспорт из стран ЕС товаров, оборудования и технологий для проектов по сжижению природного газа российских компаний. По всей видимости, эти новые запреты создают дополнительные риски для реализации проекта "Арктик СПГ 2", - отмечает TotalEnergies.

Накануне глава TechnipEnergies (лидер ЕРС-подрядчика "Арктик СПГ 2", включающего также итальянскую Saipem и российский "НИПИГАЗ") Арно Питон (Arnaud Peiton) сообщил, что новые санкции делают реализацию проекта "более сложной, если не чрезвычайно сложной", но работа не приостановлена. В настоящее время, сказал Питон, компания пытается получить разъяснения по санкциям от ЕС, по итогам которых ее участие в проекте может существенно снизиться после II квартала.

Глава TechnipEnergies отметил, что в случае, если не будет новых санкций в отношении СПГ-сектора или "НОВАТЭКа", компания сможет "завершить или частично завершить 1-ю линию СПГ-завода", а строительство еще двух линий будет "чрезвычайно сложным". Новые же санкции могут полностью прекратить участие TechnipEnergies в проекте.

В конце марта ЕС запретил новые инвестиции в российский энергетический сектор, включая СПГ. После этого глава TotalЕnergies Патрик Пуяннэ заявил, что компания прекращает предоставлять акционерный капитал "Арктик СПГ 2", уже инвестировав в проект $2,5 млрд. В то время как основная часть финансирования должна прийти из Китая, "возможно, проекту понадобится (дополнительный - ИФ) капитал", добавил он.

По словам Пуяннэ, первая очередь завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ 2" скорее всего будет запущена: первое основание для платформы, на которой будут располагаться модули СПГ-завода, закончено на 98% и имеет "высокий шанс" на то, чтобы быть завершенным. Могут быть "коварные моменты", потому что часть оборудования еще предстоит доставить из западных стран и других регионов мира. Пуяннэ отметил, что вторая очередь завершена на 40%, китайская часть проекта реализуется, строительство третьей гравитационной платформы еще не началось.

По его словам, из-за того что TotalEnergies далее не будет инвестировать в проекты в России, акционерам "Арктик СПГ 2", включая и саму эту французскую компанию, возможно, придется пересмотреть свои обязательства. "Это не значит, что проект остановлен или что мы ему навредим", - добавил Пуяннэ.

Источники газеты Nikkei сообщали, что Япония также заморозила новые инвестиции в "Арктик СПГ 2", поскольку санкции препятствуют денежным переводам из банков.

8 апреля Евросоюз ввел санкции на поставку ряда товаров и оборудования для производства СПГ: технологические установки для охлаждения газа в СПГ-процессе, технологические установки для разделения и фракционирования углеводородов в процессе СПГ, технологические установки для сжижения природного газа, холодильные камеры в СПГ-процессе, криогенные теплообменники и криогенные насосы в процессе СПГ.

21 апреля глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон заявил, что в условиях сложившихся беспрецедентных вызовов компания работает над уточнением сроков запуска и общей конфигурации проекта "Арктик СПГ 2". Он отметил, что по проекту сложно подтвердить ранее заявленные сроки.

"НОВАТЭК" в настоящее время формирует новые подходы к финансированию "Арктик СПГ 2". По словам Михельсона, прогресс по первой очереди "Арктик СПГ 2" на сегодня составляет 85%, в целом по проекту - 65%.

Проект "Арктик СПГ 2" стоимостью $21,3 млрд предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые будут установлены СПГ-модули. Платформы планируется переместить из Мурманска в ЯНАО, они будут применяться близ ресурсной базы проекта - Салмановского месторождения на Гыданском полуострове.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.