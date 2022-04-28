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Дальнее зарубежье 28.04.2022 06:20

США направляют $670 млн на международную продовольственную помощь

Администрация США в среду объявила о выделении $670 млн в рамках глобальной помощи странам, страдающим от нехватки продовольствия.

"Мир страдает от исторически рекордных уровней нехватки продовольствия", - говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства США.

Подчеркивается, что вместе с Минсельхозом средства выделит и Агентство США по международному развитию (USAID). В документе отмечается, что USAID направит $282 млн из гуманитарного фонда Билла Эмерсона на финансирование операций по оказания чрезвычайной продовольственной помощи в Эфиопии, Кении, Сомали, Судане, Южном Судане и Йемене. Министерство сельского хозяйства со своей стороны предоставит $388 млн на перевозку помощи и прочие сопутствующие расходы.

В пресс-релизе поясняется, что гуманитарный фонд Билла Эмерсона - специальное управление, позволяющее USAID реагировать на непредвиденные продовольственные кризисы, когда другие ресурсы недоступны. США задействуют этот фонд впервые с 2014 года.

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Тэги: США, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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