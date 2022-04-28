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Дальнее зарубежье 28.04.2022 06:30

Иран и Китай договорились расширять оборонное сотрудничество

Иран и Китай пришли к согласию о необходимости усилить оборонное сотрудничество, заявил начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери в ходе визита главы Минобороны КНР Вэй Фэнхэ в Тегеран.

"На встрече с министром обороны Китая мы договорились расширять двустороннее сотрудничество на совместных военных учениях, при обмене оперативным опытом, на тренировках и в другой совместной активности между военными двух стран. Так мы сможем обеспечить больше безопасности для обеих стран", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" слова Багери после переговоров с главой Минобороны Китая.

В свою очередь президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с Вэй Фэнхэ назвал ирано-китайские отношения стратегическими. При этом он упомянул соглашение о сотрудничестве Тегерана и Пекина сроком на 25 лет.

В марте 2021 года главы МИД Ирана и Китая Джавад Зариф и Ван И подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами сроком на 25 лет. Соглашением предусмотрено развитие отношений по 20 направлениям, в частности, в сферах политики, сотрудничества исполнительных органов власти, взаимодействия в культурной, юридической, оборонной сферах, в области безопасности, а также по региональным и международным проблемам.

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Тэги: ИРАН, КИТАЙ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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