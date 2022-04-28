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Дальнее зарубежье 28.04.2022 09:03

Банк Японии сохранил ставку без изменений, ухудшил прогноз роста ВВП на 2022г

Банк Японии вновь сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении Банка Японии, распространенном по итогам заседания.

Между тем, японский ЦБ подтвердил, что будет выкупать неограниченное количество облигаций каждую торговую сессию для поддержки уровня их доходностей вблизи целевых 0% и не выше 0,25%.

В заявлении банка также сообщается, что японская экономика, как ожидается, в этом году вырастет более медленными темпами на фоне негативного влияния от вспышки коронавируса и подъема цен на сырьевые товары из-за ситуации на Украине.

Прогноз роста ВВП Японии на 2022 финансовый год ухудшен до 2,9% с 3,8%, озвученных в январе. При этом в 2021 году экономика страны, как ожидается, выросла на 2,1%, а не на 2,8%, как было озвучено ранее.

В тоже время прогноз ВВП на 2023 год был пересмотрен с повышением до 1,9% с 1,1%.

Прогноз для инфляции на 2022 год изменен до 1,9% с 1,1%, но на 2023 и 2024 год он все еще остается на уровне 1,1%.

Банк Японии подтвердил озвученную ранее позицию о том, что не будет медлить в вопросе еще большего смягчения ДКП в случае необходимости.

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