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Байден намерен в четверг сделать новое заявление по Украине - Белый дом

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в четверг планирует выступить с новым заявлением, касающимся ситуации на Украине.

В сообщении говорится, что это выступление Байдена "о поддержке Украины" будет освещать президентский журналистский пул.

Американский президент уже выступил с заявлением по Украине 21 апреля, объявив о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $800 млн.

Как сообщалось, накануне министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что если США и их союзники обеспечат Украину тяжелыми вооружениями, она "сможет добиться успеха".

"Мы хотим убедиться, что по мере развития борьбы у украинцев есть то, что им нужно для успеха, и они могут добиться успеха. Они в это верят", - сказал Остин в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что состоявшаяся накануне встреча министров обороны стран НАТО на базе Рамштайн в Германии была "направлена на то, чтобы убедиться, что мы можем продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для успеха в сегодняшней борьбе".

По словам Остина, Украине "понадобятся разные вещи, чтобы иметь возможность нарастить боевые возможности", к которым он отнес дальнобойную артиллерию, танки, бронетехнику.

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