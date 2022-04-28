Байден намерен в четверг сделать новое заявление по Украине - Белый дом

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден в четверг планирует выступить с новым заявлением, касающимся ситуации на Украине.
В сообщении говорится, что это выступление Байдена "о поддержке Украины" будет освещать президентский журналистский пул.
Американский президент уже выступил с заявлением по Украине 21 апреля, объявив о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $800 млн.
Как сообщалось, накануне министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что если США и их союзники обеспечат Украину тяжелыми вооружениями, она "сможет добиться успеха".
"Мы хотим убедиться, что по мере развития борьбы у украинцев есть то, что им нужно для успеха, и они могут добиться успеха. Они в это верят", - сказал Остин в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что состоявшаяся накануне встреча министров обороны стран НАТО на базе Рамштайн в Германии была "направлена на то, чтобы убедиться, что мы можем продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно для успеха в сегодняшней борьбе".
По словам Остина, Украине "понадобятся разные вещи, чтобы иметь возможность нарастить боевые возможности", к которым он отнес дальнобойную артиллерию, танки, бронетехнику.
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