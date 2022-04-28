Глава МИД Венгрии подтвердил, что страна приняла схему оплаты за российский газ и нефть в рублях

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил телеканалу CNN, что его страна будет использовать введенную Россией схему платежей за российские нефть и газ.

Дипломат пояснил: "Из России поступает 85% нашего газа, 65% нашей нефти. Почему? Потому, что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию", - сказал он.

Сийярто добавил, что у Венгрии нет никаких альтернативных источников или маршрутов, которые позволили бы им прекратить импорт российских энергоносителей в ближайшие несколько лет.

Телеканал напоминает, что несколько других стран согласились на московскую схему оплаты. Так, в документе, опубликованном Еврокомиссией на прошлой неделе, сообщалось, что "представляется возможным" соблюдать новые российские правила, не вступая в конфликт с законодательством ЕС.

Как сообщалось, накануне Сийярто заявил порталу Hungary Today, что поставки российского газа в Венгрию продолжаются в соответствии с графиком и контрактом с Россией.

"Я хотел бы всех успокоить, приостановка поставок в Болгарию не распространяется на транзит через эту страну", - сказал венгерский министр.

Он отметил: "Мы нашли решение, когда Венгрия заплатит в евро на счет в "Газпромбанке", который затем переведет их в рубли и отправит в "Газпром экспорт", - отметил он.