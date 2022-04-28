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ТЭК 28.04.2022 09:14

Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

Цены на нефть снижаются утром в четверг на данных о недельном росте запасов этого энергоресурса в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в четверг составляет $103,76 за баррель, что на $1,56 (1,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,33 (0,3%), до $105,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $100,62 за баррель, что на $1,4 (1,37%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,32 (0,3%), до $102,02 за баррель.

Как стало известно из отчета Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения уровня запасов.

Тем временем резервы бензина в стране сократились на 1,57 млн баррелей, дистиллятов - на 1,45 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Между тем еще одним фактором снижения котировок может быть беспокойство трейдеров по поводу спроса, что связано с вспышкой коронавируса в Китае и введением ограничительных мер в крупнейших деловых центрах в стране.

"В последние недели в Китае уже наблюдалось значительные снижение спроса, связанное с мерами по ограничению распространения COVID-19, причем последние опасения возникают по мере роста числа случаев заболевания в Пекине", - заявил эксперт Schneider Electric Робби Фрейзер.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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