Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

Цены на нефть снижаются утром в четверг на данных о недельном росте запасов этого энергоресурса в США.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в четверг составляет $103,76 за баррель, что на $1,56 (1,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,33 (0,3%), до $105,32 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $100,62 за баррель, что на $1,4 (1,37%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,32 (0,3%), до $102,02 за баррель.
Как стало известно из отчета Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 691 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения уровня запасов.
Тем временем резервы бензина в стране сократились на 1,57 млн баррелей, дистиллятов - на 1,45 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.
Между тем еще одним фактором снижения котировок может быть беспокойство трейдеров по поводу спроса, что связано с вспышкой коронавируса в Китае и введением ограничительных мер в крупнейших деловых центрах в стране.
"В последние недели в Китае уже наблюдалось значительные снижение спроса, связанное с мерами по ограничению распространения COVID-19, причем последние опасения возникают по мере роста числа случаев заболевания в Пекине", - заявил эксперт Schneider Electric Робби Фрейзер.
Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Болгарии провели политконсультации
Азербайджан сформировал делегацию для переговоров с Арменией по мирному договору - Алиев
Баку и Тбилиси обсудили перспективы расширения сотрудничества
В Азербайджане вновь зафиксирован летальный исход из-за COVID-19
Назначен новый прокурор города Баку
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Байден намерен в четверг сделать новое заявление по Украине - Белый дом
Палата представителей США приняла законопроект, обязывающий госдеп отчитываться о помощи России со стороны КНР
Глава британского МИД считает, что в задачу НАТО должна входить защита Тайваня
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония открытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Активы Yelo Bank-а увеличились на 145 млн
AccessBank опубликовал финансовый отчет за первый квартал 2022 года
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ