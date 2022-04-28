Манат подорожал к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 28 апреля ЦБА установил на уровне 1,7867 манат/1EUR (27 апреля - 1,8101 манат/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 апреля установил на уровне 0,0231 манат/1RUB (27 апреля - 0,0229 манат/1RUB). Б.Рустамбеков

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