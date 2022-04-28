Палата представителей США утвердила "Акт о поддержке Грузии", который устанавливает прочное стратегическое партнерство между двумя странами на законодательном уровне, сообщает в четверг МИД Грузии.
"Акт о поддержке Грузии" подчеркивает твердую поддержку Соединенными Штатами Грузии как страны-аспиранта НАТО, а также право граждан Грузии определять будущее страны, внешнюю политику и безопасность без вмешательства или принуждения со стороны других стран", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил в соцсетях нижнюю палату Конгресса США "за поддержку суверенитета, территориальной целостности, демократии и интеграции Грузии в Североатлантический альянс".
Отмечается, что особое внимание в Акте уделяется сотрудничеству между США и Грузией в сфере безопасности и укреплению обороноспособности Грузии. Также в документе госсекретарю США поручается представить пятилетнюю стратегию будущего сотрудничества с Грузией, говорится в сообщении МИД Грузии.
Кроме того, законопроект, одобренный Палатой представителей США, далее будет направлен в Сенат. Если он будет утвержден соответствующими комитетами на пленарном заседании Сената, то его направят на подпись президенту США, после чего он вступит в силу.
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