JT Group рассматривает возможность выхода из бизнеса в РФ.
"Как было объявлено 10 марта, мы приостановили новые инвестиции и маркетинговую активность в России. Учитывая сложные и непредсказуемые условия, JT Group продолжает оценивать различные варианты для своего российского бизнеса, включая потенциальную передачу собственности", - заявил президент и CEO JT Group Масамити Тэрабатакэ, процитированный в сообщении компании.
По его словам, компания продолжит заботиться о 4 тыс. своих сотрудников в РФ, в том числе, обеспечивать их занятость.
В России работает международное подразделение JT Group - Japan Tobacco International (JTI). У JTI в России четыре завода: "Петро" в Санкт-Петербурге, "Дж.Т.И. Елец" в Липецкой области, "Крес Нева" в Ленинградской области и "Донской табак" в Ростове-на-Дону.
Компания является крупнейшим игроком на российском табачном рынке с долей близкой к 40%.
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