Китай снизит импортные пошлины на уголь до нуля с 1 мая по 31 марта 2023 года, говорится в сообщении министерства финансов страны.

В настоящее время ввозные пошлины колеблются от 3% до 6% в зависимости от типа угля.

Эта мера должна способствовать наращиванию поставок сырья в страну, отмечает агентство Bloomberg.

Китай является крупнейшим мировым импортером угля. По этой причине любые шаги страны по увеличению закупок усилят повышательное давление на цены, которые и так уже выросли из-за запрета Европейского союза и Японии на поставки российского угля, отмечают аналитики.

Индонезия является ведущим поставщиком угля в КНР, однако она уже пользуется преференциями от нулевых импортных пошлин. Закупки в Австралии Китай прекратил в 2020 году из-за геополитической напряженности между странами. Россия в прошлом году являлась вторым по величине поставщиком угля в КНР.

Как сообщалось, производство угля в Китае по итогам первого квартала выросло на 10,3% - до 1,08 млрд тонн. При этом импорт сократился на 24,2% и составил 51,81 млн тонн.