Китай снизит импортные пошлины на уголь до нуля с 1 мая по 31 марта 2023 года, говорится в сообщении министерства финансов страны.
В настоящее время ввозные пошлины колеблются от 3% до 6% в зависимости от типа угля.
Эта мера должна способствовать наращиванию поставок сырья в страну, отмечает агентство Bloomberg.
Китай является крупнейшим мировым импортером угля. По этой причине любые шаги страны по увеличению закупок усилят повышательное давление на цены, которые и так уже выросли из-за запрета Европейского союза и Японии на поставки российского угля, отмечают аналитики.
Индонезия является ведущим поставщиком угля в КНР, однако она уже пользуется преференциями от нулевых импортных пошлин. Закупки в Австралии Китай прекратил в 2020 году из-за геополитической напряженности между странами. Россия в прошлом году являлась вторым по величине поставщиком угля в КНР.
Как сообщалось, производство угля в Китае по итогам первого квартала выросло на 10,3% - до 1,08 млрд тонн. При этом импорт сократился на 24,2% и составил 51,81 млн тонн.
ANAMA получило 10 миноочистительных машин производства Хорватии
Территория Агдамского промпарка полностью разминирована
Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Болгарии провели политконсультации
Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 511,7 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане вновь зафиксирован летальный исход из-за COVID-19
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Госпитализирован премьер Кыргызстана
Великобритания приняла более 27 тыс. украинских беженцев
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Студент, поступивший в докторантуру университета США: «Знаний, полученных в БВШН, мне хватило, чтобы перейти на обучение по конкурентоспособной специальности»
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония открытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ