Великобритания приняла более 27 тыс. украинских беженцев

27,1 тыс. украинских беженцев приехали в Великобританию в рамках специальных визовых программ, сообщили британские СМИ со ссылкой на правительство.
Одна из программ рассчитана на украинцев, чьи родственники проживают в Великобритании и имеют британское подданство. Вторая программа, которую запустили в марте, предполагает, что люди с Украины могут переехать в Великобританию при содействии спонсора, проживающего на британской территории.
Согласно данным ООН, с 24 февраля территорию Украины покинули свыше 5,3 млн человек. Большинство из них, почти 3 млн, размещено в Польше.
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