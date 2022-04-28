Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7867 RUR   0.0231 GBR   2.1269 TRY   0.1147

Цена на нефть

26.04 $/bbl +/- WTI 102.02 +0.32 Brent 105.32 +0.33

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.04.2022 13:34

Великобритания приняла более 27 тыс. украинских беженцев

27,1 тыс. украинских беженцев приехали в Великобританию в рамках специальных визовых программ, сообщили британские СМИ со ссылкой на правительство.

Одна из программ рассчитана на украинцев, чьи родственники проживают в Великобритании и имеют британское подданство. Вторая программа, которую запустили в марте, предполагает, что люди с Украины могут переехать в Великобританию при содействии спонсора, проживающего на британской территории.

Согласно данным ООН, с 24 февраля территорию Украины покинули свыше 5,3 млн человек. Большинство из них, почти 3 млн, размещено в Польше.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, БЕЖЕНЦЫ


Похожие новости


Великобритания на следующей неделе вернет посольство в Киев - Джонсон Главы МИД Британии и Украины обсудили вопросы военных поставок Киеву Великобритания пообещала каждую неделю усиливать экономическое давление на Россию В офисе президента Украины сообщили о встрече британского премьера с Зеленским Джонсон запланировал обеспечить Украину оружием для защиты с моря США и Великобритания обсудили дальнейшие действия по Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az